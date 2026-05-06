Salvini: "Comune di Genova velocissimo a sgombrare dieci Alpini in tenda, i cittadini chiedono stessa solerzia per altri bivacchi abusivi"

Dopo lo sgombero avvenuto ieri di un accampamento abusivo nel quartiere della Foce, il tema è rapidamente entrato nel dibattito politico nazionale. A intervenire con toni critici è stato Matteo Salvini, che ha commentato la vicenda sui social, puntando il dito contro l’amministrazione comunale.

Il ministro ha contestato quella che ha definito una rapidità selettiva negli interventi: “A sgomberare dieci Alpini in tenda, il Comune di Genova è velocissimo – ha scritto Salvini – I cittadini si aspettano altrettanta solerzia per tutti gli altri bivacchi e accampamenti abusivi da parte di gente che spaccia, deruba, accoltella e molesta i genovesi”.

Nel suo intervento non è mancato un messaggio di sostegno agli Alpini, attesi nei prossimi giorni in città per l’Adunata nazionale. Salvini ha infatti concluso con un elogio alle cosiddette “Penne Nere”, sottolineandone il ruolo: “Evviva le Penne Nere, sempre presenti quando si tratta di aiutare, soccorrere e salvare”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.