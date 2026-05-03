Rauti: “Vergognose le scritte contro gli Alpini a Genova”

"Le scritte apparse nei giorni scorsi nel centro storico di Genova: 'Attenzione Alpini, molestatori in città', 'Remigriamo gli Alpini', e ancora: 'Alpini e militari, molestie seriali', in vista dell'adunata nazionale, che il capoluogo ligure ospiterà dall'8 al 10 maggio, sono atti vandalici e vergognosi". Lo sostiene la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti. "Le penne nere incarnano da oltre 150 anni valori come coraggio, lealtà, solidarietà e spirito di servizio. Un modo di essere che continua anche negli Alpini in congedo che con la loro Associazione Nazionale svolgono compiti anche di protezione civile e di volontariato", osserva la sottosegretaria.

"L'annuale Adunata degli Alpini registra sempre , in ogni città di svolgimento, grande accoglienza e un forte spirito popolare; a Genova viene preceduta da una serie di polemiche e da un clima avvelenato e spiace dover constatare - prosegue Rauti - che la Giunta comunale della Salis, votando compatta contro il documento presentato in Consiglio a difesa dell'onore degli Alpini, avalli le offese dei collettivi transfemministi che hanno addirittura sostenuto 'la mascolinità tossica' della manifestazione".

"Non si sta soltanto calpestando il rispetto che meritano gli alpini ma si favoriscono contrapposizioni che contraddicono il senso di coesione civile che dovrebbe orientare l'azione istituzionale delle Amministrazioni - continua la senatrice di Fratelli d'Italia- che non può essere subordinata a logiche ideologiche e di parte. Denigrare un Corpo dell'Esercito italiano che ha scritto pagine gloriose della storia nazionale e che si è sempre distinto per lo spirito altruistico, significa alimentare una pericolosa deriva tesa alla delegittimazione. Sono certa che la città di Genova saprà e vorrà accogliere la 97ª Adunata nazionale degli Alpini con lo spirito festoso che merita e con il dovuto rispetto per chi è al servizio della Patria".

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