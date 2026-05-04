Centri estivi a Genova, Cisl Fp contro le esternalizzazioni: “Personale interno sufficiente, ma mancano organizzazione e stabilizzazioni”
di R.S.
2 min, 19 sec
"Il problema non è la disponibilità, ma la mancanza di una struttura amministrativa adeguata a organizzare e coordinare il lavoro"
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