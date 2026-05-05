Sophie Mourlon nuova Segretaria Generale del Gruppo RATP

A partire dal 1° maggio 2026, Sophie Mourlon è stata nominata Segretario Generale del Gruppo RATP ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo (COMEX). Oltre che a contribuire al rafforzamento dell'immagine del Gruppo in Francia presso le istituzioni europee e internazionali, il ruolo del Segretario Generale è quello di garantire l'integrità e la tutela degli interessi del Gruppo, mettendo a disposizione dei dipartimenti, delle unità operative e delle filiali del Gruppo le competenze della Segreteria Generale.

Ingegnere minerario, laureata all’École Polytechnique, ha ricoperto posizioni di rilievo presso l’Autorità per la Sicurezza Nucleare, la Corte dei Conti e diversi dipartimenti governativi, dove ha maturato una riconosciuta esperienza nella gestione di complesse politiche pubbliche e nella risoluzione di problematiche con significative implicazioni in termini di governance e sicurezza.

Dopo essere stata Direttrice per l’Energia presso la Direzione Generale per l’Energia e il Clima tra il 2019 e il 2023, dal luglio 2023 la Mourlon ha ricoperto la carica di Direttrice Generale per l’Energia e il Clima presso i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, della Transizione Ecologica e dei Trasporti.

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