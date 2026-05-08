Uila Liguria, Valeria Rabaglia confermata segretaria generale: “Redistribuire la ricchezza prodotta resta il nostro obiettivo”

Valeria Rabaglia (foto da FB) è stata rieletta segretaria generale della Uila Liguria al termine dell’VIII Congresso regionale del sindacato, svoltosi oggi alla presenza della segretaria generale nazionale Uila, Enrica Mammucari. Il congresso ha inoltre rinnovato gli organismi dirigenti regionali.

Classe 1989, impegnata nel sindacato da dodici anni, Rabaglia guida la Uila Liguria dal 2022. La federazione rappresenta in Liguria circa 8 mila addetti dei comparti agricolo e agroalimentare, mettendo al centro temi come il valore del lavoro, la salute e la sicurezza, oltre alla lotta contro illegalità e caporalato.

Al centro del dibattito congressuale l’ammodernamento del settore agroalimentare, con particolare attenzione all’aumento dell’occupazione e al rafforzamento delle tutele per lavoratrici e lavoratori.

“L’agricoltura va difesa: le lavoratrici e i lavoratori agricoli sono sentinelle dello stato di salute di un territorio, anche sotto il profilo della legalità. Nella pesca servono certezze: basta con i tagli lineari e con le giornate senza ristori – ha dichiarato Valeria Rabaglia –. Serve una politica di sviluppo fondata su equità, giustizia, inclusione e solidarietà, capace di rendere umane le transizioni e i cambiamenti. In Liguria contrastiamo la precarietà attraverso la contrattazione: in Appetais favorendo le assunzioni dirette, in La Doria Spa chiudendo accordi integrativi con aumenti salariali e ticket restaurant, così come in altre realtà produttive, perché redistribuire la ricchezza prodotta resta il nostro obiettivo”.

Nel corso del congresso, la Uila ha ribadito la richiesta di rendere strutturale la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli anche in caso di calamità e per i lavoratori a tempo determinato, oltre al riconoscimento delle attività agricole tra i lavori usuranti.

La nuova segreteria regionale della Uila Liguria risulta così composta:

Valeria Rabaglia, segretaria generale

Davide Onesti, segretario organizzativo

Maurizio Donati, segretario regionale

Gisella Bordo, tesoriera.

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