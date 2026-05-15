Vertice del centrodestra con Bucci: confronto su sanità, trasporto pubblico e prossime elezioni
di Redazione
GENOVA - I rappresentanti delle forze del centrodestra ligure si sono riuniti oggi per un confronto sull’attività della giunta regionale, con particolare attenzione ai temi della sanità e del trasporto pubblico locale, due settori strategici sui quali la Regione Liguria sta portando avanti un importante lavoro di riorganizzazione, investimenti e miglioramento dei servizi ai cittadini.
All’incontro con il presidente Marco Bucci hanno partecipato Matteo Rosso per Fratelli d’Italia, Edoardo Rixi per la Lega, Claudio Scajola e Carlo Bagnasco per Forza Italia, Ilaria Cavo per Noi Moderati, Matteo Campora per Vince Liguria e Orgoglio Liguria.
Nel corso della riunione è stata ribadita la volontà comune di proseguire con determinazione nel percorso avviato dalla coalizione di centrodestra alla guida della Regione, valorizzando i risultati raggiunti e affrontando con spirito concreto le criticità ancora aperte, soprattutto sui temi della sanità pediatrica ed in particolare sull’ospedale Gaslini di Genova, il rafforzamento della medicina territoriale e il miglioramento del trasporto pubblico.
Il confronto ha inoltre rappresentato l’occasione per avviare una riflessione condivisa sui futuri scenari politici e amministrativi in vista delle elezioni comunali del prossimo anno in Liguria.
I partecipanti hanno infine sottolineato il valore del dialogo costante tra le diverse sensibilità del centrodestra ligure come elemento fondamentale per affrontare le sfide future della Regione e dei suoi territori.
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Tags:Bucci centrodestra
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