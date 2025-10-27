Metro Brin, Fillea Cgil denuncia: “La Manelli non paga gli stipendi. Situazione vergognosa, intervenga il Comune”
di Redazione
Anche gli operai impegnati sul lotto di Corvetto, sempre alle dipendenze di Manelli, non percepiscono le retribuzioni pur continuando a lavorare
È allarme nei cantieri della metropolitana di Brin, dove i lavoratori dell’azienda Manelli, titolare dell’appalto, non hanno ancora ricevuto gli stipendi. A denunciarlo è la Fillea Cgil Genova, che parla di una situazione “vergognosa” e chiede l’intervento immediato del Comune di Genova, committente dell’opera.
“È sempre una vergogna quando chi lavora non percepisce lo stipendio – scrive in una nota Serafino Larosa, segretario Fillea Cgil Genova – ma qui la vergogna è doppia, visto che si tratta di un appalto pubblico. Parliamo di padri di famiglia con mutui e bollette da pagare, in attesa delle mensilità di settembre e ottobre”.
Il sindacato segnala inoltre che il problema non riguarda solo il cantiere di Brin: anche gli operai impegnati sul lotto di Corvetto, sempre alle dipendenze di Manelli, non percepiscono le retribuzioni pur continuando a lavorare.
Secondo Fillea, la stessa situazione si starebbe ripetendo anche in altre regioni italiane dove la società è impegnata con diversi appalti pubblici.
“Abbiamo già chiesto al Comune – ricorda Larosa – di intervenire sulle aziende appaltanti affinché gli stipendi vengano pagati immediatamente e i lavoratori siano tutelati”.
Il sindacato annuncia che, se la situazione non si sbloccherà a breve, non esclude ulteriori iniziative di mobilitazione, chiedendo che le istituzioni locali garantiscano la continuità occupazionale e il rispetto dei diritti dei lavoratori nei cantieri della metro genovese.
