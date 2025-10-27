Metro Brin, Fillea Cgil denuncia: “La Manelli non paga gli stipendi. Situazione vergognosa, intervenga il Comune”

È allarme nei cantieri della metropolitana di Brin, dove i lavoratori dell’azienda Manelli, titolare dell’appalto, non hanno ancora ricevuto gli stipendi. A denunciarlo è la Fillea Cgil Genova, che parla di una situazione “vergognosa” e chiede l’intervento immediato del Comune di Genova, committente dell’opera.





“È sempre una vergogna quando chi lavora non percepisce lo stipendio – scrive in una nota Serafino Larosa, segretario Fillea Cgil Genova – ma qui la vergogna è doppia, visto che si tratta di un appalto pubblico. Parliamo di padri di famiglia con mutui e bollette da pagare, in attesa delle mensilità di settembre e ottobre”.





Il sindacato segnala inoltre che il problema non riguarda solo il cantiere di Brin: anche gli operai impegnati sul lotto di Corvetto, sempre alle dipendenze di Manelli, non percepiscono le retribuzioni pur continuando a lavorare.





Secondo Fillea, la stessa situazione si starebbe ripetendo anche in altre regioni italiane dove la società è impegnata con diversi appalti pubblici.





“Abbiamo già chiesto al Comune – ricorda Larosa – di intervenire sulle aziende appaltanti affinché gli stipendi vengano pagati immediatamente e i lavoratori siano tutelati”.





Il sindacato annuncia che, se la situazione non si sbloccherà a breve, non esclude ulteriori iniziative di mobilitazione, chiedendo che le istituzioni locali garantiscano la continuità occupazionale e il rispetto dei diritti dei lavoratori nei cantieri della metro genovese.

