Meteo Liguria, un lungo week end pasquale all'insegna del bel tempo

di Redazione

Qualche probabilità di rovescio sui rilievi domani pomeriggio, poi leggero calo delle temperature a Pasqua e Pasquetta

Sarà un lungo week end pasquale all'insegna del bel tempo.

E' partito all'insegna di temperature calde, anche se non roventi, un po' in tutta la regione. Con una punta di 28,7 ieri a Castellari, sopra Pietra Ligure, la più alta finora registrata in Liguria nel 2022. Nella stessa località circa un grado in meno oggi, e temperature sostenute in molti altri punti della regione.

L'alta pressione resisterà per tutto il periodo, tranne qualche possibile eccezione domani nel pomeriggio, quando una corrente fredda da Nord Est che interesserà soprattutto l'Adriatico potrebbe anche portare qualche isolato rovescio sulle nostre alture.

Per Pasqua e Pasquetta, come ha detto Andrea Lazzara di Arpal durante la nostra Diretta Live, la temperatura dovrebbe essere un po' meno elevata ma con condizioni di bel tempo.