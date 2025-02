Meteo: Liguria, allerta neve arancione nell'entroterra Genova e Savona dalle 8 di sabato

Una nuova ondata di maltempo si abbatte sulla Liguria, con neve in arrivo e temperature in calo. Il 7 e 8 febbraio sono attesi fenomeni nevosi significativi, con allerta gialla e arancione in diverse zone. La Protezione Civile ha già emesso l’allerta per le precipitazioni nevose, soprattutto sulle zone interne e montuose.

Allerta gialla e arancione – L’agenzia Arpal ha diramato un avviso per l'8 febbraio, con allerta gialla e arancione a seconda delle zone. Nella zona A (che include la costa da Ventimiglia a Noli) e nella zona B (da Spotorno a Camogli), l’allerta gialla sarà attiva dalle 00:00 alle 21:00, con nevicate moderate a partire dai 1000-1200 metri. Nelle zone D ed E (interne della provincia di Savona e parte orientale) l’allerta si farà arancione dalle 8:00 alle 15:00, con accumuli significativi previsti.

Nevicate e disagi – Le prime nevicate sono attese già dalla sera di venerdì 7 febbraio, con fiocchi che potrebbero scendere fino a quota 400-600 metri in alcune zone interne, come la Valle Scrivia e la Val Trebbia. La neve potrebbe raggiungere anche il fondovalle in alcune aree, come nella zona D. Il picco delle nevicate è previsto per sabato 8 febbraio, quando i cumuli potrebbero superare i 10 cm nelle 12 ore. A seguire, il fenomeno potrebbe continuare nelle zone montuose, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 20 cm.

Autostrade a rischio – I fiocchi di neve interesseranno soprattutto le autostrade A26 (tratto Prà-Gravellona), A7 (Genova-Bolzaneto-Milano) e A6 (Savona-Torino), per le quali si prevede un innalzamento dell’allerta a livello arancione, vista la possibilità di accumuli di neve e la presenza di traffico intenso. "Ci potrebbero essere difficoltà sulla viabilità, e consigliamo di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario", hanno avvertito le autorità.

Fenomeni di gelicidio – Oltre alla neve, sono attesi fenomeni di gelicidio in alcune zone, come la Val Trebbia e la Valle Scrivia. Questo fenomeno si verifica quando la pioggia ghiaccia al contatto con il suolo, creando situazioni di pericolo per la viabilità. Cosa aspettarsi – Le precipitazioni saranno più abbondanti a levante, con piogge più intense lungo la costa. Le nevicate interesseranno principalmente le zone interne della Liguria e potrebbero estendersi fino alle zone montuose. Tuttavia, le probabilità di vedere la neve arrivare fino al mare sono basse, nonostante il vento potrebbe trascinare i fiocchi fino ai tratti costieri.

Previsioni meteo – Oggi, venerdì 7 febbraio, le temperature caleranno con venti settentrionali e la possibilità di nevicate sporadiche sopra i 1000 metri. Sabato 8 febbraio si prevede una giornata con precipitazioni diffuse, che potrebbero portare accumuli significativi. Domenica 9 febbraio, la neve sarà in attenuazione, ma il freddo persisterà. La Liguria si prepara a una giornata di maltempo, con neve e freddo che porteranno a condizioni di viabilità difficili soprattutto nelle zone interne. Le autorità raccomandano prudenza e di seguire l'evoluzione delle previsioni, in particolare per chi dovrà spostarsi lungo le autostrade e le aree più a rischio.

