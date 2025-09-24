Meteo, l’autunno entra nel vivo: piogge diffuse e temperature in calo per tutta la settimana

L’equinozio d’autunno porta con sé un deciso cambio di scenario meteorologico: una perturbazione di origine atlantica sta interessando gran parte dell’Italia e continuerà a farlo nei prossimi giorni, con piogge diffuse e un graduale calo delle temperature.





Sono attesi rovesci, anche intensi e persistenti, su diverse aree del Paese, in particolare lungo il versante tirrenico, al Nord e in Sicilia. Nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 24, la parte più attiva del ciclone colpirà ancora il Basso Tirreno, il Medio Adriatico e tutto il Nord, con particolare insistenza sul Triveneto.





Giovedì 25 settembre sarà una giornata di parziale tregua, con schiarite in molte regioni ma anche un sensibile calo termico, soprattutto al mattino. Le temperature si porteranno su valori tipicamente autunnali, con punte fino a 4-5°C sotto la media stagionale. Tuttavia, dal tardo pomeriggio torneranno le precipitazioni, a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana.





Venerdì 26 il maltempo insisterà soprattutto al Nord, con piogge localmente anche in Toscana e più diffuse in Sicilia. Il Sud e parte del Centro godranno invece di condizioni più stabili, anche se non mancheranno rovesci isolati.





Il weekend si preannuncia ancora incerto, con fenomeni sparsi previsti soprattutto al Nord-Est, lungo la fascia adriatica e all’estremo Sud. Il clima sarà pienamente autunnale, con un ulteriore spostamento del vortice ciclonico verso il Meridione.





Previsioni in sintesi:





Mercoledì 24: maltempo al Nord-Est e rovesci sparsi altrove; instabilità diffusa anche al Sud.





Giovedì 25: temporanea tregua con temperature in calo; peggioramento dalla sera al Centro-Nord.





Venerdì 26: nuove piogge al Nord e in Sicilia; variabilità altrove.





Tendenza: clima autunnale e instabilità prolungata almeno fino al weekend.

