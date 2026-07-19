Meta in tilt: mattinata di disservizi in tutto il mondo per Facebook, Instagram e WhatsApp

Mattinata di disagi per milioni di utenti dei servizi Meta. A partire dalle 9.30 sono aumentate rapidamente le segnalazioni di malfunzionamenti che hanno coinvolto Facebook, Instagram e, secondo numerosi utenti, anche WhatsApp. Il disservizio è stato risolto attorno alle 11,30.

Le difficoltà riguardavano sia le applicazioni mobili sia le versioni web delle piattaforme. In molti casi non era possibile aggiornare il feed, pubblicare post e storie oppure inviare e ricevere messaggi. Alcuni utenti non sono riusciti nemmeno ad accedere al proprio profilo Facebook.

Chi tentava il login sulla piattaforma si trovava davanti a un messaggio che informa dell'indisponibilità temporanea dell'account a causa di un problema tecnico del sito, invitando a riprovare dopo qualche minuto. Poi lo sblocco.

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