Meta in tilt: mattinata di disservizi in tutto il mondo per Facebook, Instagram e WhatsApp
di R.P.
Il sistema è tornato accessibile attorno alle 11,30
Mattinata di disagi per milioni di utenti dei servizi Meta. A partire dalle 9.30 sono aumentate rapidamente le segnalazioni di malfunzionamenti che hanno coinvolto Facebook, Instagram e, secondo numerosi utenti, anche WhatsApp. Il disservizio è stato risolto attorno alle 11,30.
Le difficoltà riguardavano sia le applicazioni mobili sia le versioni web delle piattaforme. In molti casi non era possibile aggiornare il feed, pubblicare post e storie oppure inviare e ricevere messaggi. Alcuni utenti non sono riusciti nemmeno ad accedere al proprio profilo Facebook.
Chi tentava il login sulla piattaforma si trovava davanti a un messaggio che informa dell'indisponibilità temporanea dell'account a causa di un problema tecnico del sito, invitando a riprovare dopo qualche minuto. Poi lo sblocco.
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