Cosio in festa tra erbe, lavanda e tradizioni: il borgo della Valle Arroscia modello di valorizzazione dell’entroterra

Gli assessori Alessandro Piana e Marco Scajola hanno partecipato alla festa delle Erbe e della Lavanda, appuntamento che ogni anno richiama numerosi visitatori nel borgo della Valle Arroscia con stand dedicati alle erbe officinali e ai prodotti del territorio, iniziative culturali, musica, spettacoli, attività per le famiglie e apertura dei musei del paese. La manifestazione, inserita tra gli Eventi Autentici Liguri, rappresenta un'occasione di promozione dell'entroterra e delle produzioni che caratterizzano questo territorio.

"Manifestazioni come questa raccontano la Liguria più autentica. Quella dei borghi vivi, delle comunità che custodiscono con orgoglio le proprie tradizioni - dice Piana - e delle aziende agricole che ogni giorno contribuiscono a preservare il paesaggio e a creare nuove opportunità di sviluppo".

"Manifestazioni come queste - sottolinea Scajola - valorizzano l'identità, le tradizioni e le eccellenze dei nostri borghi, contribuendo a renderli sempre più attrattivi per residenti e visitatori".

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