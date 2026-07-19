Grande caldo in Liguria: tregua da martedì, ma attesi possibili temporali

Dopo settimane di caldo intenso, anche la Liguria si prepara a un graduale cambio di scenario. Se tra domenica e lunedì il tempo resterà in prevalenza stabile, da martedì l'arrivo di correnti più fresche porterà un calo delle temperature e una maggiore instabilità, con la possibilità di rovesci e temporali anche sul Nord Italia.

A Genova e lungo la costa ligure il prossimo fine settimana sarà ancora caratterizzato da sole e caldo, anche se con valori generalmente meno estremi rispetto al Centro-Sud. Le temperature rimarranno elevate, accompagnate da un clima afoso, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La svolta è attesa da martedì, quando una vasta area di bassa pressione in discesa dalla Scandinavia favorirà l'ingresso di aria più fresca sul Mediterraneo. Il contrasto con l'aria calda accumulata nelle ultime settimane potrà favorire lo sviluppo di fenomeni temporaleschi anche sul Nord, Liguria compresa, con possibili rovesci intensi, raffiche di vento e locali grandinate.

L'aspetto più significativo sarà però il calo delle temperature, che interesserà progressivamente anche la Liguria, riportando i valori su livelli più vicini alle medie stagionali. Nei giorni successivi il ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre dovrebbe garantire condizioni più stabili e un'estate dal clima più gradevole, mettendo fine alla lunga fase di caldo opprimente.

Secondo le previsioni, giovedì il peggioramento si estenderà anche al Centro-Sud, mentre sulla Liguria è atteso un graduale miglioramento con temperature decisamente più sopportabili rispetto ai giorni precedenti.

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