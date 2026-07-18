Attualità

Salis: "Al lavoro per garantire tutela agli autisti degli autobus"

di Claudio Baffico

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Salis: "Al lavoro per garantire tutela agli autisti degli autobus"
18 - SettimoLink
Sui due episodi che hanno riguardato le aggressioni ai conducenti Amt è intervenuta anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme agli assessori comunali alla Sicurezza urbana e Polizia locale, Arianna Viscogliosi, e al Trasporto pubblico, Emilio Robotti. La prima cittadina ha espresso la vicinanza dell'amministrazione comunale agli autisti coinvolti, ribadendo che la tutela dei lavoratori e dei passeggeri rappresenta una priorità assoluta.

Salis ha inoltre ricordato che, nel novembre 2025, il Comune ha avviato il progetto "Sicurezza in Movimento", che prevede la presenza della polizia Locale a bordo delle linee ritenute più a rischio per garantire condizioni di maggiore sicurezza. Infine ha annunciato la richiesta di convocazione urgente di un tavolo in Prefettura, con l'obiettivo di rafforzare e ampliare il servizio attraverso una collaborazione tra tutte le forze di polizia.

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