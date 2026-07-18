Salis: "Al lavoro per garantire tutela agli autisti degli autobus"
di Claudio Baffico
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Sui due episodi che hanno riguardato le aggressioni ai conducenti Amt è intervenuta anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme agli assessori comunali alla Sicurezza urbana e Polizia locale, Arianna Viscogliosi, e al Trasporto pubblico, Emilio Robotti. La prima cittadina ha espresso la vicinanza dell'amministrazione comunale agli autisti coinvolti, ribadendo che la tutela dei lavoratori e dei passeggeri rappresenta una priorità assoluta.
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