Salis: "Al lavoro per garantire tutela agli autisti degli autobus"

Sui due episodi che hanno riguardato le aggressioni ai conducenti Amt è intervenuta anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme agli assessori comunali alla Sicurezza urbana e Polizia locale, Arianna Viscogliosi, e al Trasporto pubblico, Emilio Robotti. La prima cittadina ha espresso la vicinanza dell'amministrazione comunale agli autisti coinvolti, ribadendo che la tutela dei lavoratori e dei passeggeri rappresenta una priorità assoluta.