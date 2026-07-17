Caldo record, in Liguria allerta e monitoraggio degli anziani: sabato il picco delle temperature

La Liguria si prepara ad affrontare il momento più critico dell'ondata di calore, con il picco previsto per sabato 18 luglio. Anche la regione rientra tra quelle interessate dall'allerta per le temperature estreme, mentre le previsioni indicano un graduale miglioramento a partire da lunedì 20 luglio grazie all'arrivo di correnti più fresche.

L'emergenza riguarda soprattutto la popolazione più fragile. Secondo i dati illustrati dal Ministero della Salute, tra il 25 maggio e il 30 giugno in Italia si è registrato un aumento del 3% della mortalità tra gli over 65, con la maggior parte dei decessi che ha interessato gli ultraottantacinquenni. Un dato che richiama l'attenzione anche in Liguria, una delle regioni con l'età media più elevata del Paese e una forte presenza di anziani che vivono soli.

Per questo motivo le autorità sanitarie ribadiscono l'importanza di seguire le misure di prevenzione: evitare di uscire nelle ore più calde, mantenersi idratati, rinfrescare gli ambienti e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai malati cronici e ai soggetti più vulnerabili. La Federazione italiana delle aziende sanitarie (Fiaso) invita inoltre a rafforzare le reti di assistenza territoriale per intercettare e supportare gli anziani soli, trasformando la risposta al caldo in un'attività strutturale e non solo emergenziale.

A livello nazionale, il caldo eccezionale ha fatto registrare anche il massimo consumo elettrico dell'anno. Il 15 luglio la domanda di energia ha raggiunto quasi 58 mila megawatt, con un incremento del 4,6% rispetto al picco del 2025, a conferma dell'utilizzo intensivo degli impianti di climatizzazione.

Le temperature più elevate continuano a essere registrate in Sardegna, dove si sono superati i 47 gradi, mentre il caldo alimenta incendi e aggrava la crisi idrica. Dal 15 giugno i Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 21 mila interventi per incendi boschivi e i principali fiumi italiani registrano portate in forte diminuzione.

Nel frattempo, mentre il Centro-Nord fa i conti con i danni provocati da nubifragi e grandinate, in Liguria l'attenzione resta concentrata sulla tutela della popolazione più esposta agli effetti del caldo, in attesa del previsto calo delle temperature all'inizio della prossima settimana.

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