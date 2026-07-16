Sentenza Morandi, Paola Vicini: "Il primo pensiero va a... mio figlio"
di Redazione
"A chi va il mio pensiero? A mio figlio", ha commentato Paola Vicini, madre di Mirko, una delle vittime del crollo di Ponte Morandi, dopo la lettura della sentenza.
Peraltro, i parenti delle vittime vogliono anche capire il perché di molte assoluzioni.
Ecco le video testimonianze.
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