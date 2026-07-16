Attualità

Sentenza Morandi, Paola Vicini: "Il primo pensiero va a... mio figlio"

di Redazione

2273 - Telenord.settimolink.it

"A chi va il mio pensiero? A mio figlio", ha commentato Paola Vicini, madre di Mirko, una delle vittime del crollo di Ponte Morandi, dopo la lettura della sentenza.

Peraltro, i parenti delle vittime vogliono anche capire il perché di molte assoluzioni.

Ecco le video testimonianze.

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

morandi Sentenza

Condividi:

18 - SettimoLink