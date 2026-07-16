Sentenza Morandi, Possetti: "Aggravante dell'omicidio stradale importante ai fini della prescrizione"

"Riteniamo che l'impianto accusatorio abbia retto, di questo siamo soddisfatti. Dobbiamo capire ai fini della prescrizione se possa esserci qualche intoppo. I dodici anni a Castellucci sono una pena importante, non è accettabile in un Paese come il nostro quanto è successo, che non sia stata fatta manutenzione a una struttura", ha commentato a caldo la sentenza del processo di primo grado per il crollo di Ponte Morandi Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi.

Ecco la sua video testimonianza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.