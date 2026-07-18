Sentenza Morandi, Orlando: "Sempre avuto fiducia nella giustizia". Possetti: "La strada è ancora lunga"

L'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando è intervenuto ai microfoni di Telenord sulla sentenza relativa al Ponte Morandi sottolineando la grande fiducia che ha sempre mantenuto sull'esito, nonostante il rischio della sperequazione di forze in campo. La portavoce del comitato dei parenti delle vittime Egle Possetti, si è detta soddisfatta, ma ha rimarcato che la strada è ancora lunga, anche se finalmente si è fatta luce sulla verità.

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