Iren al fianco di Sant’Egidio contro la povertà alimentare: sostegno alla mensa di Genova che distribuisce 1.500 pasti ogni settimana

Un aiuto concreto per contrastare la povertà alimentare e garantire continuità a uno dei servizi più importanti della rete solidale cittadina. Iren ha formalizzato il proprio sostegno alla mensa della Comunità di Sant’Egidio di Genova, realtà che ogni settimana assicura circa 1.500 pasti alle persone in condizioni di maggiore fragilità.

La donazione della multiutility è destinata a sostenere l’acquisto di generi alimentari e a coprire le necessità operative legate alla distribuzione dei pasti, un contributo particolarmente significativo durante i mesi estivi, quando il servizio rappresenta un punto di riferimento per anziani soli, persone senza dimora e famiglie in difficoltà, italiane e straniere, anche con minori.

La presentazione del sostegno è avvenuta nella sede della mensa alla presenza di Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo del Gruppo Iren, dei responsabili della Comunità di Sant’Egidio di Genova e dell’assessora comunale ai Servizi educativi, Personale, Pari opportunità e Politiche di genere Rita Bruzzone.

La mensa di Sant’Egidio è attiva a Genova dal 2015 e oggi garantisce mediamente 500 pasti al giorno per tre giorni alla settimana. Nel corso del 2025 il servizio ha superato il traguardo di 180 mila pasti distribuiti, grazie anche all’impegno di circa 250 volontari che quotidianamente mettono a disposizione tempo ed energie per sostenere chi vive situazioni di difficoltà.

"La mensa è un punto di riferimento per tante persone e famiglie in difficoltà – ha spiegato don Maurizio Scala, responsabile per Sant’Egidio del servizio ai senza fissa dimora –. Qui non si trova solo un pasto caldo, ma anche un luogo di relazione e ascolto. Le nostre persone operano a titolo totalmente volontario, ma servono risorse sempre maggiori per l’acquisto degli alimenti. Il contributo di Iren ci permette di dare continuità al servizio, proprio nei mesi in cui diventa ancora più necessario".

Per Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo del Gruppo Iren, il sostegno alla mensa rappresenta un impegno concreto verso il territorio.

"Per un’azienda radicata nelle comunità in cui opera, essere sostenibili significa anche contribuire alla qualità della vita delle persone – ha dichiarato –. Siamo orgogliosi di sostenere la mensa di Sant’Egidio: il nostro aiuto non sostituisce il ruolo delle istituzioni e del volontariato, ma si inserisce in una rete di responsabilità condivise che a Genova rappresenta una risorsa concreta per molte persone".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.