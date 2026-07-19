Genova, trasporto pubblico, associazioni consumatori: "Alta adesione a sciopero biglietto, ora basta aggressioni agli autisti"

Le associazioni dei consumatori che fanno parte della Consulta comunale di Genova tracciano un bilancio positivo dello sciopero del biglietto promosso il 17 luglio per protestare contro i recenti tagli al trasporto pubblico locale. Secondo quanto riferiscono, l'iniziativa avrebbe registrato un'ampia partecipazione da parte dei cittadini, documentata dalle numerose testimonianze, fotografie e messaggi condivisi attraverso i canali social delle associazioni.

La mobilitazione era stata organizzata per contestare la riduzione di alcuni servizi ritenuti essenziali, tra cui la sospensione del Navebus, del taxibus e della navetta dedicata al quartiere Lagaccio.

Accanto alla soddisfazione per la partecipazione alla protesta, le associazioni esprimono forte preoccupazione per il crescente numero di episodi di violenza che coinvolgono il personale di Amt, in particolare gli autisti. «La nostra iniziativa – spiegano – non è mai stata contro chi lavora ogni giorno sui mezzi pubblici, ma contro i disservizi. Gli autisti sono i primi a subire le conseguenze dei tagli e, sempre più spesso, diventano anche vittime di comportamenti aggressivi e inaccettabili».

Per questo motivo viene rivolto un appello ai passeggeri affinché collaborino nell'individuazione dei responsabili di eventuali aggressioni o atti di intolleranza. L'invito è quello di documentare con il cellulare gli episodi che si verificano a bordo dei mezzi e trasmettere le immagini alle forze dell'ordine, così da agevolare l'identificazione degli autori. «L'autobus è un bene di tutti e va rispettato: la violenza non può trovare spazio sui mezzi pubblici», concludono le associazioni.

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