Genova, arrivano i nuovi filobus elettrici Solaris: da lunedì 20 in servizio sulla linea 20

Genova rinnova il trasporto pubblico con l’arrivo dei nuovi filobus Solaris Trollino nT18, che da domani, lunedì 20 luglio 2026, entreranno in servizio sulla linea 20.

Dopo la fase di prove tecniche e la formazione del personale di guida svolte nei giorni scorsi, i primi nuovi mezzi completamente elettrici sono pronti a circolare sulle strade cittadine, segnando un ulteriore passo verso una mobilità più sostenibile.

I nuovi filobus, prodotti da Solaris, sono veicoli di ultima generazione lunghi 18 metri e capaci di trasportare fino a 133 passeggeri. Grazie alla tecnologia Imc (In Motion Charging) possono viaggiare sia collegati alla rete bifilare sia in modalità autonoma tramite alimentazione a batteria elettrica, con quattro pacchi batterie distribuiti tra il tetto e il vano posteriore del mezzo.

Grande attenzione è stata riservata al comfort dei passeggeri: ogni filobus dispone di 36 posti a sedere, due spazi dedicati alle persone con disabilità con relativa rampa di accesso, 40 prese Usb, illuminazione interna a led e impianto di climatizzazione.

I nuovi mezzi puntano anche sulla sicurezza, con una cabina di guida completamente chiusa per proteggere l’autista e un sistema di videosorveglianza composto da sei telecamere. A queste si aggiungono quattro telecamere dedicate al sistema conta-passeggeri e sette telecamere di servizio per il monitoraggio delle aste e delle porte.

L’arrivo dei Solaris Trollino nT18 rappresenta un investimento nel futuro del trasporto pubblico genovese, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, ridurre l’impatto ambientale e offrire ai cittadini mezzi più moderni, efficienti e confortevoli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.