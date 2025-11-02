Attualità

Mercoledì sera Benvenuti in Liguria da Borzonasca a Mezzanego: i segreti di castagne e nocciole

di Gilberto Volpara

Assoclima

 

Benvenuti in Liguria, nella prima tappa di novembre, approda a Borzonasca e Mezzanego. Mulini, castagneti, segreti di naturopati, fornai d'eccellenza (vedi foto) e noccioleti saranno protagonisti del menu offerto dal programma settimanale di Telenord con la presenza fissa del Cucinosofo, Sergio Rossi, e le immagini firmate da Massimo Fornasier.

 

Le telecamere del fortunato format approderanno, anche, a San Colombano Certenoli (video): qui una speciale ricetta tra innovazione e tradizione.

 

Appuntamento su Telenord e telenord.it a partire dalle 20.40 di mercoledì 5 novembre. 

 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

borzonasca san colombano mezzanego benvenuti in liguria

Condividi: