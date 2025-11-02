Mercoledì sera Benvenuti in Liguria da Borzonasca a Mezzanego: i segreti di castagne e nocciole

Benvenuti in Liguria, nella prima tappa di novembre, approda a Borzonasca e Mezzanego. Mulini, castagneti, segreti di naturopati, fornai d'eccellenza (vedi foto) e noccioleti saranno protagonisti del menu offerto dal programma settimanale di Telenord con la presenza fissa del Cucinosofo, Sergio Rossi, e le immagini firmate da Massimo Fornasier.

Le telecamere del fortunato format approderanno, anche, a San Colombano Certenoli (video): qui una speciale ricetta tra innovazione e tradizione.

Appuntamento su Telenord e telenord.it a partire dalle 20.40 di mercoledì 5 novembre.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.