Mercoledì senza acqua tra San Quirico e Pontedecimo: l'elenco delle vie con sospensione
di Gilberto Volpara
In caso di maltempo rinvio delle operazioni al giorno successivo
Si preannuncia, ancora, una giornata per molte utente comprese tra San Quirico e Pontedecimo a nord del Comune di Genova. La motivazione è legata a una nuova sospensione dell'erogazione idrica in atto mercoledì 3 dicembre dalle 6 alle 22 da parte di Iren. Abbassamenti di pressione potrebbero interessare, anche, le zone limitrofe. In caso di maltempo, lavori posticipati al giorno successivo con medesimo orario.
Queste le strade interessante dalla chiusura:
Via San Quirico nel tratto a monte del bivio con Via Superiore BudulliM Via Inferiore Budulli, Via Rio Fulle, Viale Agostino Dellepiane, Via Giuseppe Gallesi, Via Lungo Polcevera, Piazza Giuseppe Arimondi, Passo Isocorte, Via Guido Poli, Via Paolo Anfossi, Via Beata Chiara, Piazza Pontedecimo, Via Domenico Meirana, Vico Perino, Via Natale Gallino fino al civico 34A, Via Felice Del Canto, Via Rustico da Caschifellone, Via Benedetto da Cesino fino al civico 64, Salita Millo, Via Campomorone fino al civico 35B• Salita al Castello di Pontedecimo, Via a Cesino, Via Percile, Vie limitrofe alle località indicate.
