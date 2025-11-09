Mercoledì dalle 20.40 Benvenuti in Liguria tra Cengio, Cosseria, Pallare e Plodio

Un itinerario straordinario tra eccellenze gastronomiche e curiosità culturali. Sarà quello in onda mercoledì sera, 12 novembre, dalle 20.40 su Telenord e telenord.it: dopo la puntata su Borzonasca e dintorni, Benvenuti in Liguria riparte dalla profonda Valbormida che prova a lasciarsi alle spalle la terribile alluvione di inizio autunno.

Innumerevoli saranno gli spunti per visitare paesi magari meno noti, ma dallo straordinario potenziale iniziando dalla storia di un antico riparo bellico diventato teatro di affinazione del formaggio nel comune di Cengio. Ospite dalla puntata un giovane autista di bus che racconterà la propria passione per la bicicletta: Cosseria-Trieste per portare la Valbormida in giro per l'Italia. Tra i racconti anche chi, da quelle parti, è sindaco da quasi mezzo secolo con una fiducia degli elettori rinnovata ogni lustro.

Sette giorni più tardi, Benvenuti in Liguria tornerà a occuparsi di olio cercando di capire cosa ha lasciato Olioliva a Imperia svolta con decine di produttori nelle vie di Imperia e la partecipazione delle telecamere di Telenord attraverso le dimostrazioni guidate dal Cucinosofo Sergio Rossi.

