Mercato dell'auto, lieve crescita in Europa a marzo: segnali positivi per ibride ed elettriche

Il mercato automobilistico europeo registra un incremento del 2,8% a marzo 2025 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo i dati ACEA, nonostante il primo trimestre chiuda con un lieve calo dello 0,4%. Crescono le immatricolazioni di vetture elettrificate, mentre Spagna, Regno Unito e Italia guidano il recupero, a fronte delle flessioni in Germania e Francia.

Mercato auto – Nel mese di marzo 2025, i Paesi UE, EFTA e Regno Unito hanno immatricolato complessivamente 1.422.628 auto, segnando un incremento del 2,8% rispetto a marzo 2024. Il dato, diffuso da ACEA e commentato da ANFIA, evidenzia come il confronto favorevole con l'anno precedente – penalizzato dalle festività pasquali – abbia sostenuto il risultato. Tuttavia, il primo trimestre chiude in lieve calo (-0,4%) con 3.382.057 unità complessive.

Paesi trainanti – A trainare la ripresa sono Spagna (+23,2%), Regno Unito (+12,4%) e Italia (+6,3%). In Spagna, secondo ANFAC, il mercato ha beneficiato anche di due giorni lavorativi in più e del piano Reinicia Auto+, varato per supportare la sostituzione dei veicoli danneggiati dall'alluvione DANA. Anche il Regno Unito registra un marzo positivo, il migliore dal 2019, spinto da incentivi all'acquisto di veicoli elettrici. In Italia, le immatricolazioni di marzo si attestano a 172.303 unità.

Flessioni – Germania e Francia, invece, mostrano segni di rallentamento. In Germania le immatricolazioni calano del 3,9% a marzo e del 4,3% nel trimestre. In Francia il mese segna un pesante -14,5%, con un primo trimestre a -7,8%, complice anche un giorno lavorativo in meno. In entrambi i mercati si registra un forte calo di auto diesel e benzina, solo parzialmente compensato dall'aumento delle ibride ed elettriche.

Auto elettrificate – A livello europeo, la quota di mercato delle auto elettrificate raggiunge il 62,6% a marzo 2025. Le vetture ibride tradizionali rappresentano il 37,1%, in aumento del 24,5%, mentre le ricaricabili (elettriche e ibride plug-in) totalizzano il 25,5%. In particolare, le auto elettriche pure (BEV) crescono del 23,6% e le ibride plug-in (PHEV) del 19,5%. Nei cinque principali mercati europei, la crescita delle ricaricabili tocca il +27,1%.

Alimentazioni tradizionali – Le autovetture a benzina registrano un calo del 20,1% a marzo, con una quota di mercato del 27,7%, mentre le diesel si contraggono del 24,2%, scendendo al 7,4%. Il gas naturale e le altre alimentazioni, pur rappresentando una quota residuale del 2,4%, mostrano una crescita dell'8,2%.

Italia – Nel dettaglio italiano, i primi tre mesi del 2025 vedono una diminuzione dell'1,6% delle immatricolazioni complessive. Le auto a benzina calano del 9,4% a marzo, mentre le diesel segnano -25,8%. Le vetture elettrificate rappresentano oltre la metà del mercato (55% a marzo e 54,1% nel trimestre), trainate da un forte incremento di BEV (+74,8%) e PHEV (+36,1%).

Tendenze spagnole – Il mercato spagnolo mostra una crescita robusta anche nel primo trimestre (+14,1%), con una forte spinta dalle immatricolazioni di ibride non ricaricabili (+44,7% a marzo) e auto elettriche (+93%). L'effetto delle politiche di rinnovo del parco auto si fa sentire, in particolare nelle zone colpite da eventi climatici estremi.

Focus Germania – In Germania, nonostante la contrazione del mercato, aumenta la quota delle auto ibride (40% del mercato mensile) e delle elettriche (+35,5%). Le emissioni medie di CO2 si riducono significativamente, attestandosi a 109,8 g/km a marzo.

Regno Unito – Nel Regno Unito, a marzo si registrano 357.103 nuove immatricolazioni (+12,4%), sostenute dall'aumento delle BEV (+43,2%), grazie a sconti medi dell'11,5% sul prezzo di vendita. Nonostante la crescita, la quota BEV rimane sotto gli obiettivi fissati dallo Zero Emission Vehicle Mandate, spingendo il settore a chiedere maggiore flessibilità normativa.

