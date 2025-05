Meloni e Salvini attesi giovedì a Genova per la chiusura della campagna elettorale di Piciocchi

Pietro Piciocchi cala la coppia d'assi: alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra che si svolgerà giovedì alle 17.30 al Porto Antico, in Piazza delle Feste, saranno presenti la Premier Giorgia Meloni, prima volta a Genova per la leader di Fratelli d'Italia in questa tornata elettorale, e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega che avva già presenziato all'evento di lancio della campagna del carroccio. Niente bis per Antonio Tajani, che è stato a Genova nella giornata di ieri; al suo posto per Forza Italia ci sarà il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio. Concludono la scaletta il responsabile nazionale di Fratelli D'Italia Giovanni Donzelli, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il presidente dell'Udc Antonio De Poli, oltre al presidente di Regione Liguria e sindaco uscente Marco Bucci.

Meloni in forse - La presenza a Genova di Giorgia Meloni è ancora in forse ma dal centrodestra trapela ottimismo: oggi la Premier non ha presenziato all'evento conclusivo del Festival delle Regioni a Venezia per un attacco febbrile ma sembra possa riuscire a fare tappa in Liguria giovedì. In alternativa parteciperà in videocollegamento o con un video messaggio.

