Matteo Bassetti diventa arbitro benemerito. "Mi ha insegnato la fermezza"

Il professor Matteo Bassetti, direttore del Reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. è stato nominato arbitro benemerito dall'Aia.

"Quanti ricordi di tanti anni fa quando arbitravo con ancora molti capelli. La Associazione Italiana Arbitri mi ha nominato insieme ad altri colleghi “Arbitro benemerito”. Sono molto contento e felice di far parte dal 1986 della grande famiglia degli arbitri italiani. Ho arbitrato per 17 anni e mi ha insegnato ad avere fermezza, ad avere rigore e a sapermi porre con il prossimo in un mondo, quello degli arbitri, molto bello e fatto di gente per bene che ha una grande passione.

A volte è capitato di avere contestazioni (un po’ come oggi…) perchè comunque in Italia la figura dell'arbitro è spesso bistrattata, però credo che sia un bellissimo sport a cui credo che i giovani dovrebbero pensare, si corre e si impara tanto ed è un modo per maturare velocemente. Per me è stata un'esperienza bellissima che rifarei sicuramente"