Master 2025, Nuotatori Genovesi vince la classifica nazionale

Mancava l'ultimo gradino per raggiungere la vetta della classifica nazionale. Lo ha scalato la Nuotatori Genovesi che, dopo il secondo posto della passata stagione, si è aggiudicata il Trofeo del Nuotatore Master 2025. La speciale graduatoria, stilata dalla Federazione Italiana Nuoto, traccia un quadro completo sull'annata appena conclusa premiando, ancor più che nell’edizione d'esordio, le Società che riescono a coinvolgere il maggior numero di atleti nei circuiti nazionali, sia in vasca che in acque libere.





Gli ottimi risultati della squadra di Albaro durante la stagione in acque libere – coronati dal secondo scudetto consecutivo conquistato a Piombino lo scorso settembre – hanno permesso agli atleti allenati da Michele Muscolo e Guido Nicora di ottenere 46,4 punti, che sommati ai 23,9 delle gare tra le corsie fanno un totale di 70,3, utili a sopravanzare i romani del Flaminio Sporting Club, fermi a 70. Il terzo gradino del podio è occupato anche quest'anno dalla Roma Nuoto Master con 67 punti.





La Federnuoto, rendendo nota la graduatoria, ha anche spiegato le nuove regole utilizzate per la formazione della classifica. Per la sezione "acque libere" sono stati assegnati da 45 punti a un punto alle prime 45 società classificate nella graduatoria generale del circuito nazionale, aggiungendo un bonus di un punto ogni cinque atleti che hanno contribuito alla formazione del punteggio della Società. Analogamente, per le gare in vasca, sono stati attribuiti da 15 punti a un punto alle prime 15 Società classificate in base alla posizione conseguita nella rispettiva fascia del Campionato Italiano Master, a questi è stato aggiunto un bonus di un punto ogni dieci atleti che hanno contribuito alla formazione del punteggio della Società per la componente individuale.





La premiazione ufficiale avverrà in occasione dei prossimi Campionati Italiani invernali, in programma al Palazzo del Nuoto di Torino dal 6 all'8 dicembre, durante i quali la Nuotatori Genovesi sarà chiamata a difendere il terzo posto ottenuto nell'edizione 2024.

