Maresca (FdI): "Nessuna visione di città portuale dalla giunta Salis, Genova rischia di perdere il treno del futuro"

Non usa mezzi termini Francesco Maresca, ex assessore al porto e oggi Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, nel commentare il discorso d’insediamento della neosindaca Silvia Salis. Il nodo cruciale, secondo Maresca, è l’assenza di una visione strategica per Genova come città portuale: “Ci aspettavamo un discorso all’altezza delle sfide che attendono Genova, soprattutto sul fronte portuale. Una visione chiara, europea, connessa a Milano e proiettata nel futuro. L’obiettivo doveva essere accelerare sulle infrastrutture strategiche, sui collegamenti, sull’innovazione. Invece, nulla di tutto questo.”

Maresca lamenta in particolare il silenzio della Sindaca su alcuni temi-chiave per lo sviluppo portuale della città: nessun riferimento alle aree ex Ilva, nessuna menzione al Piano Regolatore Portuale, né alla Gronda, né tanto meno alla digitalizzazione del sistema portuale genovese. “Tutti elementi fondamentali – aggiunge – per rendere Genova un hub competitivo a livello europeo.”

Non manca una stoccata personale alla Sindaca Salis, con un riferimento alla sua giovane età, vista da Maresca come un’occasione mancata: “Da una figura giovane e con un mandato appena iniziato ci si aspettava una spinta innovativa, invece ci ritroviamo con la solita minestra riscaldata, già sentita ai tempi dell’amministrazione Doria.”

