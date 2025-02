Mareggiate: Foscolo, Piana e Biasi (Lega), depositato in Regione progetto RfI a difesa litorale e viadotto Mulinetti

È stato depositato in Regione Liguria il progetto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la protezione del litorale e la messa in sicurezza del viadotto ferroviario di Mulinetti a Recco. Un intervento atteso da anni, che mira a difendere la linea ferroviaria Genova-La Spezia dalle forti mareggiate e a consolidare un’infrastruttura cruciale per la sicurezza del Levante genovese.

Il progetto – L’opera prevede la realizzazione di un molo a martello lungo 64 metri, affiancato da un ripascimento da 130 metri cubi per metro lineare, che contribuirà a proteggere la costa dagli impatti delle onde. A completamento dell’intervento, è previsto anche un livellamento del fondale con una scogliera artificiale sommersa per attenuare il moto ondoso. Un passo necessario per garantire la sicurezza sia del viadotto ferroviario di Mulinetti, che della zona circostante, da sempre esposta ai rischi delle mareggiate.

Messa in sicurezza del viadotto – Dopo la protezione costiera, il focus sarà sul consolidamento delle pile del viadotto ferroviario, elemento fondamentale per mantenere sicuro l'accesso ferroviario a questa parte della regione. L’intervento non riguarda solo il rafforzamento delle strutture, ma anche la difesa del territorio, sempre più vulnerabile agli eventi atmosferici estremi.

Coinvolgimento del Comune – I responsabili di RFI hanno già informato il Comune di Recco dell’iniziativa, in vista di una collaborazione che prevede anche il coinvolgimento degli operatori locali. Entro la fine di febbraio è in programma un incontro con le attività della zona per confrontarsi sul progetto e condividere le modalità di attuazione, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti sulla vita quotidiana dei residenti e delle imprese.

Un intervento necessario – L’annuncio del progetto è stato accolto positivamente dai consiglieri regionali della Lega: Sara Foscolo, capogruppo, Alessio Piana, delegato allo Sviluppo economico, e Armando Biasi, presidente della III commissione Attività produttive. “Si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza del nostro territorio e della linea ferroviaria”, hanno dichiarato, sottolineando che l’intervento si aggiunge a una serie di altri progetti finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il progetto, che risponde a una necessità da tempo sollevata, rappresenta una risposta concreta agli eventi climatici estremi che hanno interessato la Liguria negli ultimi anni, contribuendo a proteggere un’area che ha un forte valore sia dal punto di vista economico che turistico.

