Maltempo, un milione di euro ai Comuni della Val Fontanabuona e Graveglia

La Regione Liguria ha stanziato oltre 950mila euro per tre interventi strutturali nei Comuni di Orero, Ne e San Colombano Certenoli, colpiti dal maltempo che nel 2023 aveva causato gravi danni nell’entroterra della Città metropolitana di Genova.

Il decreto di assegnazione delle risorse è stato firmato dall’assessore regionale alla Protezione civile e commissario delegato Giacomo Giampedrone.

Nel dettaglio, il Comune di San Colombano Certenoli riceverà 670mila euro per un intervento di messa in sicurezza idraulica del torrente Lavagna in località Chiesanuova di Aveggio. I lavori, che dureranno circa 14 mesi, prevedono la demolizione e lo smaltimento del materiale crollato nell’alveo, il ripristino della sponda sinistra erosa e il consolidamento della soglia esistente.

Al Comune di Orero sono destinati 182.675 euro per la messa in sicurezza della strada comunale Pian dei Ratti–Soglio, in località Cerreto, dove verrà realizzata una piattaforma su micropali ancorati alla roccia. La durata prevista dei lavori è di sei mesi.

A Ne, invece, arriveranno 100mila euro per la messa in sicurezza del versante a monte della strada in località Statale, danneggiata da una frana. Gli interventi, della durata di quattro mesi, permetteranno di ripristinare la viabilità comunale.

“Questi fondi rappresentano la seconda fase di interventi strutturali legati allo stato di emergenza per il maltempo dell’autunno 2023 – ha spiegato Giampedrone –. Dopo le somme urgenze e le prime emergenze, i Comuni hanno elaborato i progetti definitivi, e oggi arrivano i finanziamenti necessari. Si tratta di opere fondamentali per mettere in sicurezza il territorio e rispondere anche ai danni provocati dagli eventi di pochi mesi fa, per i quali attendiamo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale da Roma”.

