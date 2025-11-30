Maltempo, perturbazione dalla Francia: pioggia su centro-levante ligure

È in corso il progressivo aumento dell'instabilità, per l'avvicinarsi di una perturbazione dalla Francia. Lo si legge in una nota di Arpal. Nel pomeriggio di oggi sono previsti deboli piovaschi sparsi e isolati rovesci, dalla sera rovesci più diffusi sul genovesato e sul levante ligure anche moderati e localmente temporaleschi. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, piccoli smottamenti.



Previsioni - Fino alla parte centrale di domani, lunedi primo dicembre, ancora rovesci moderati diffusi più insistenti a levante, e bassa probabilità di temporali forti. Si potranno formare deboli convergenze (all'inizio da sud, poi anche con l'ingresso dei venti da nord fino a forti) favorevoli al permanere delle precipitazioni per piu tempo sullo stesso territorio, più probabili in mare.

