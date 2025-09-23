Maltempo nello Spezzino: Portovenere e Sarzana allagate, dispersa turista a Spigno. Polemiche sull’allerta mancata

Violente piogge si sono abbattute nella notte e nella mattinata di oggi sullo Spezzino, provocando gravi disagi e danni in diversi comuni della provincia. A farne maggiormente le spese sono stati i territori di Porto Venere, Sarzana e San Terenzo, frazione del Comune di Lerici, colpiti da intensi allagamenti che hanno messo in ginocchio abitazioni, strade e attività commerciali.

Nel comune di Spigno, il maltempo ha provocato l’esondazione di un torrente che ha travolto un campeggio. Una turista tedesca risulta dispersa, mentre una ventina di altre persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, alcuni dei quali si sono calati con funi e gommoni tra le acque in piena. Le ricerche della donna sono ancora in corso, rese difficili dalla forte corrente e dal fango.

A San Terenzo si tratta del terzo episodio di allagamento in meno di un mese, con le vie principali sommerse dall’acqua e numerosi negozi costretti a chiudere temporaneamente. I residenti parlano di una situazione ormai insostenibile, aggravata dalla mancanza di adeguati sistemi di drenaggio e di interventi strutturali a lungo termine.

Situazione analoga anche a Porto Venere e Sarzana, dove l’acqua ha invaso strade e piazze, causando difficoltà alla circolazione e numerosi interventi dei vigili del fuoco. In molti casi si è reso necessario l’utilizzo di pompe idrovore per liberare scantinati e piani terra dall’acqua.

A seguito dell’emergenza, si è sollevata una forte polemica sulla gestione dell’allerta meteo. Numerosi cittadini e amministratori locali si sono chiesti perché, nonostante le condizioni meteorologiche avverse fossero prevedibili, la Protezione Civile non avesse emesso un’allerta gialla. “Perché gli spezzini non meritavano un’allerta?”, è la domanda che rimbalza sui social e tra le voci dei residenti colpiti.

Intanto, la Regione ha attivato il monitoraggio delle criticità e ha promesso un aggiornamento costante della situazione. Tuttavia, in molti territori si fa sempre più urgente la richiesta di interventi strutturali e di un piano di prevenzione più efficace per contrastare eventi meteo sempre più intensi e frequenti.

