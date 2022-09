Maltempo nelle Marche, sette vittime. La solidarietà di Toti: "Siamo a disposizione con la nostra Protezione civile"

Le Marche nella morsa del maltempo, un'alluvione sta mettendo in ginocchio la regione e al momento si contano già sette vittime e altrettanti dispersi. Arriva dalla Liguria il messaggio di cordoglio e di solidarietà del presidente Giovanni Toti.

"Sto seguendo con grande apprensione e dolore le notizie che arrivano dalle Marche, dove l’ondata di maltempo ha provocato almeno 7 vittime, mentre continuano le ricerche delle persone ancora disperse - scrive sui propri profili social il presidente Toti -. La Liguria, che sa bene cosa si prova in questi momenti drammatici, è vicina alla comunità marchigiana e al presidente Francesco Acquaroli, siamo a disposizione con la nostra Protezione civile per dare tutto il supporto possibile. Ai soccorritori che in queste ore stanno lavorando senza sosta per aiutare chi è in difficoltà va il nostro ringraziamento. Una preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per i dispersi che speriamo possano essere messi in salvo al più presto".