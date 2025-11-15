Maltempo Liguria, Rio Fegino esondato. A Pegli crolla un muraglione e travolge le auto

Il maltempo continua a tenere banco in queste ore in Liguria, si registrano allagamenti significativi nell’area dell’aeroporto di Genova, con criticità nei sottopassi e nelle vie di accesso allo scalo. Inoltre, in Val Polcevera si registra anche l’esondazione del Rio Fegino dovuto al crollo di una parte spondale del Rio.

L’esondazione del Rio Fegino, nella zona di Borzoli, è rientrata. La situazione è tornata sotto controllo, anche se la strada resta chiusa a titolo precauzionale. Non si registrano abitazioni o persone coinvolte.

Massima attenzione richiesta da parte di Protezione Civile, la zona della Valpolcevera è in fase operativa di allarme. In generale si stanno verificando forti rovesci tra Medio Ponente e Valpolcevera, con l'innalzamento di rii e torrenti.

Altri aggiornamenti riguardano Pegli, il lungomare è chiuso in entrambe le direzioni dopo la caduta di un muraglione sulla strada in via Nicolosio da Recco, che ha colpito diverse auto. La frana ha richiesto l’attivazione del COC, riunito con dirigente, assessore, Vigili del Fuoco e Polizia Locale presenti sul posto. Lo smottamento ha tranciato alcuni tubi del gas e ha reso necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni. Sono in corso valutazioni per stabilire se occorra evacuare alcune abitazioni o fornire generi di prima necessità ai residenti coinvolti. Non risultano, al momento, altre criticità sul territorio.

