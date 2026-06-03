Maltempo in Liguria, finita l’allerta arancione: nessuna criticità dopo i temporali della notte

La fase più intensa del maltempo che ha interessato la Liguria tra la serata di ieri e la notte si è conclusa senza particolari conseguenze sul territorio. Alle 6 è terminata l’allerta arancione per temporali nell’entroterra del Tigullio, mentre alle 8 si è chiusa anche l’allerta gialla sul settore centrale della regione, compresa Genova. Nonostante piogge abbondanti, fulmini e forti raffiche di vento, non sono state registrate criticità significative.

Allerta terminata – Il sistema perturbato previsto da Arpal ha attraversato soprattutto il Levante ligure e lo Spezzino nelle ore notturne. La Sala Operativa della Protezione Civile regionale, rimasta attiva per tutta la durata dell’emergenza, non ha segnalato situazioni di particolare rilievo o interventi legati a danni causati dal maltempo.

Piogge e vento – Secondo i dati diffusi da Arpal, le precipitazioni si sono manifestate con diversi passaggi temporaleschi intensi ma senza fenomeni stazionari. Le cumulate più elevate delle ultime 24 ore sono state registrate al Brugneto con 68 millimetri di pioggia e ai Laghi di Giacopiane con 65 millimetri.

Raffiche forti – Particolarmente rilevante l’intensità del vento nelle aree interne del Levante. Ai Laghi di Giacopiane è stata registrata una raffica massima di 93 chilometri orari, accompagnata da una significativa attività elettrica con numerosi fulmini.

Situazione sotto controllo – Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, la fase più critica del peggioramento può considerarsi superata. Restano comunque possibili rovesci e temporali sparsi sul Levante fino alla tarda mattinata. I previsori di Arpal stanno inoltre effettuando una rivalutazione del quadro meteorologico nello Spezzino.

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