Liguria, palazzi svelati: i genovesi alla scoperta del palazzo della Regione

Code, curiosità e visite guidate per scoprire luoghi solitamente inaccessibili. In occasione della Festa della Repubblica, Genova ha celebrato l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con "Palazzi Svelati", l'iniziativa che ha aperto al pubblico sedi istituzionali, edifici storici e luoghi simbolo della vita amministrativa e culturale della città.

Celebrazione – L'edizione 2026 dell'evento, promossa da Regione Liguria, ha permesso a cittadini e turisti di entrare nei palazzi dove si svolge la vita delle istituzioni, unendo memoria storica, cultura e partecipazione civica. La data del 2 giugno assume quest'anno un significato particolare, segnando gli 80 anni dal referendum del 1946 che sancì la nascita della Repubblica.

Novità – Tra le attrazioni più attese c'è stata la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, recentemente recuperata grazie ai fondi Pnrr e aperta ai visitatori insieme agli spazi del complesso monumentale. Grande interesse anche per il Palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari, visitabile con prenotazione.

Palazzi aperti – Hanno aderito all'iniziativa numerose istituzioni cittadine, tra cui Palazzo Doria Tursi, Palazzo San Giorgio, la sede genovese della Banca d'Italia, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto di Genova e Casa Mazzini.

Le impressioni – Entusiasmo tra i visitatori. "Mi è piaciuta molto la visita, la guida era competente e coinvolgente", racconta una partecipante. A colpire sono state sia le opere d'arte sia gli ambienti istituzionali: "Abbiamo visto anche la sala del G8, è stato molto interessante". C'è chi è arrivato da fuori regione appositamente per l'occasione: "Il mio primo obiettivo quando viaggio è visitare musei e luoghi storici. Prima di ripartire volevo assolutamente vedere il Palazzo della Regione".

Partecipazione – L'iniziativa si conferma uno degli appuntamenti più apprezzati della Festa della Repubblica in Liguria, capace di avvicinare cittadini e istituzioni attraverso la scoperta del patrimonio storico, artistico e amministrativo della città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.