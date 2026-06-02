"Palazzi svelati": anche la Regione spalanca le porte della propria sede istituzionale a De Ferrari

Il palazzo della Regione Liguria spalanca le proprie porte ai visitatori in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno. Nell'ambito della rassegna "Palazzi svelati", sono stati tanti i motivi di interesse e di sorpresa per turisti e genovesi. A presentare particolarità e opere di pregio, Claudio Rapetti, funzionario di Regione Liguria, che ai microfoni di Telenord racconta i rapporti stretti tra cultura e luoghi istituzionali.

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