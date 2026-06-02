Addio al finanziere Paolo Lanzoni, suggerì il nome di Marotta alla Sampdoria

E' mancato Paolo Lanzoni, figura molto conosciuta nel mondo della finanza, non solo genovese. Aveva 73 anni. Lanzoni ha ricoperto ruoli importanti in diversi istituti finanziari e industriali italiani ed internazionali, tra i quali Caboto, Banca Popolare di Novara e Deutsche Bank, dove è stato amministratore delegato di Deutsche Morgan Grenfell e membro del cda di DB Vita e DB Fondi. Rilevante anche l’esperienza maturata nel settore del private banking quando, dal 1998 al 2003, è stato amministratore delegato di Credit Suisse Italy.

Lanzoni è stato anche consigliere indipendente del gruppo ERG e in questa veste nel 2002 suggerì a Riccardo Garrone l'ingaggio di Beppe Marotta, che aveva conosciuto a Varese, come direttore generale della Sampdoria. E mai intuizione si rivelò più azzeccata.

Il rosario si svolgerà il 2 giugno alle 17,30 e il funerale mercoledì 3 alle 11.30, entrambe le funzioni nella chiesa San Pio X.





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