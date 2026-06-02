Bucci "svela" il palazzo della Regione: "Per qualcuno anche l'opportunità di scoprire una professione"

- Presidente Bucci, 2 giugno è anche la ricorrenza per poter visitare il Palazzo della Regione, una volta all'anno, qual è la sua sensazione?

"È una bella cosa perché è sempre sold out, in altre parole è sempre piena di persone che vogliono venire a vedere gli uffici, vedere come sono fatti gli uffici, come si lavora e magari per qualcuno è un'opportunità per scegliere una professione per il futuro. Noi ci auguriamo che siano persone che vogliono lavorare nella pubblica amministrazione, che con un contenuto di carica, di emozione e soprattutto di voglia di migliorare, sono tutte cose importanti".

- Lei che lavora in questo ufficio, come lo potrebbe presentare a chi non l'ha mai visto?

"Intanto con le porte sempre aperte, perché l'ufficio deve essere sempre aperto. Certo, magari c'è un po' di cose da fare, nel senso che sono in tanti quelli che vogliono parlare, però è sempre aperto. Ricordiamoci, l'ufficio è sempre aperto".

- Oltretutto ci sono anche importanti opere d'arte, quindi non solo servizi, ma anche cultura.

"Sì, certo, ci sono molte opere d'arte, ci sono molti doni fatti da altre amministrazioni, doni fatti dalle aziende, doni fatti anche da singoli cittadini. All'ingresso ci sono, ad esempio, delle opere fatte da singoli cittadini, che non cito adesso, però andate a vedere e vedrete cose che fanno definire palazzi dell'amministrazione, anche un pezzo di cultura, un pezzo di museo".

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