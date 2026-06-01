La Spezia, Italia Donna 1946-2026, Giampedrone presenta a Telenord l’evento di piazza per la Festa della Repubblica

Sarà una grande celebrazione della Repubblica, del ruolo delle donne nella storia italiana e dell’identità nazionale l’evento “Italia Donna 1946-2026”, in programma martedì 2 giugno in Piazza Europa alla Spezia. A presentarlo in collegamento con Liguria Live a Telenord è stato l’assessore regionale alla Protezione civile e alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, spezzino e delegato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, impegnato al Quirinale per le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica.

L’iniziativa, organizzata in sinergia tra il Comune della Spezia e la Regione Liguria, assume un valore simbolico particolare perché anticipa il 2026, anno in cui ricorreranno gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne.

Per una sera Piazza Europa si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, con musica, videomapping, giochi di luce ed effetti scenografici che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso ottant’anni di storia del Paese. Cuore della manifestazione sarà il racconto del contributo femminile alla crescita democratica, culturale, scientifica, sportiva e sociale dell’Italia.

La facciata della Cattedrale di Cristo Re diventerà una gigantesca tela luminosa sulla quale prenderanno forma immagini, volti e simboli della storia repubblicana. Attraverso dieci capitoli narrativi, scanditi da canzoni che hanno segnato le diverse epoche, il videomapping ripercorrerà il cammino dell’emancipazione femminile e delle grandi protagoniste italiane: dalle Madri Costituenti a figure come Nilla Pizzi, Mina, Anna Magnani, Raffaella Carrà, Tina Anselmi, Rita Levi-Montalcini, Samantha Cristoforetti, Federica Pellegrini, fino alle protagoniste dell’Italia contemporanea come Liliana Segre, Bebe Vio e Paola Egonu.

La serata, condotta dalla nostra Katia Gangale, prenderà il via alle 20.30 con il DJ set della giovane artista genovese Ysabel. Dopo gli interventi istituzionali e l’esecuzione dell’Inno di Mameli affidata a Sara Di Fusco, alle 21.45 andrà in scena lo spettacolo immersivo “Sons et Lumières”, seguito alle 22 dal grande show piromusicale sincronizzato sui colori del Tricolore.

L’epilogo vedrà riuniti sulla facciata della cattedrale tutti i volti che hanno segnato il racconto, componendo un mosaico dedicato alle conquiste femminili e alla crescita della Repubblica. Un messaggio che guarda al futuro e che celebra ottant’anni di diritti, partecipazione e progresso costruiti generazione dopo generazione.

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