Emergenza rifiuti. La Bassa Valbisagno cerca soluzioni efficaci
di Claudio Baffico
L'emergenza rifiuti caratterizza tutta la città, ma i consiglieri municipali Giovanni Semino e Stefano Balladore si concentrano su quanto accade nel municipio Bassa Valbisagno, con una situazione sempre più complicata. Tante le soluzioni proposte, ai microfoni di Telenord, con la consapevolezza che l'impegno per intervenire in maniera efficace è comune, ma non ancora sufficiente.
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