Attualità

Il maggiordomo di quartiere, un riferimento per le persone sole e fragili

di Claudio Baffico

2294 - MSC Crociere

Grande successo per l'iniziativa che ormai da tre anni coinvolge il municipio Centro Est, ovvero il maggiordomo di quartiere. Si tratta di una persona che aiuta tutti coloro che hanno difficoltà a muoversi per ragioni svariate, e che sbriga faccende domestiche a partire dalla spesa fino a pratiche abituali. Ai microfoni di Telenord ne parla il presidente della commissione II Davide Toso.

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