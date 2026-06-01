Oregina, il comitato di quartiere compie un anno

Il comitato di quartiere di Oregina compie un anno. Una realtà in forte espansione, capace di promuovere e organizzare sempre iniziative nuove per il bene dei cittadini della zona. Il presidente Enrico Pagliuolo, ai microfoni di Telenord, approfondisce le finalità dell'associazione e i progetti futuri, con un occhio di riguardo a chi ha più bisogno.

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