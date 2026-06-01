Autostrade, rimborsi automatici in caso di code dovute a cantieri o blocchi della circolazione

Novità per gli automobilisti che viaggiano in autostrada: da oggi, lunedì 1° giugno, entra infatti in vigore l'obbligo per tutti i concessionari di prevedere un sistema di rimborso automatico in caso di ritardi causati da cantieri programmati o da blocchi della circolazione. Una misura che assume particolare rilevanza in Liguria, dove negli ultimi anni gli utenti hanno dovuto fare i conti con lavori diffusi e frequenti rallentamenti lungo gran parte della rete autostradale.

La nuova disciplina è stata introdotta dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha stabilito anche le percentuali di rimborso in base all'entità del disagio subito. In caso di traffico completamente fermo, ad esempio, è previsto il rimborso del 50% del pedaggio per attese comprese tra 60 e 119 minuti. La quota sale al 75% se il blocco dura tra 120 e 179 minuti, mentre oltre le tre ore di fermo è previsto il rimborso integrale.

L'applicazione concreta del provvedimento presenta però alcune limitazioni. Almeno fino alla fine dell'anno, infatti, ogni concessionario adotterà procedure proprie per la gestione delle richieste. Inoltre, il diritto al rimborso sarà riconosciuto esclusivamente per i percorsi effettuati all'interno di tratte gestite da un unico operatore. Questo significa che un viaggio interamente compreso in un tratto amministrato dallo stesso concessionario potrà dare accesso all'indennizzo, mentre i percorsi che attraversano reti gestite da società differenti resteranno esclusi.

La situazione riguarda da vicino anche la Liguria. Sulla A10, ad esempio, sarà possibile richiedere il rimborso per un tragitto compreso tra Genova e Savona oppure tra Savona e Ventimiglia, ma non per percorsi che attraversano il confine tra due diverse concessioni. Lo stesso principio si applica sulla A12, dove la gestione cambia all'altezza di Sestri Levante. Questa frammentazione dovrebbe essere superata entro dicembre con l'attivazione della piattaforma nazionale annunciata dall'Autorità, che consentirà una gestione unificata delle richieste.

Restano inoltre escluse numerose situazioni. Nessun rimborso sarà riconosciuto per i disagi causati da cantieri emergenziali installati a seguito di incidenti, eventi meteorologici straordinari, dissesti idrogeologici imprevedibili, operazioni di soccorso o interventi urgenti di ripristino. Non sono previsti indennizzi neppure per i cantieri mobili. Le somme inferiori a dieci centesimi non verranno liquidate immediatamente ma accumulate fino al raggiungimento della soglia minima di un euro.

Le nuove regole si applicano a tutti gli utenti della rete autostradale. Chi possiede un abbonamento potrà inoltre chiedere la risoluzione del contratto e ottenere il rimborso della quota non utilizzata qualora i lavori in corso compromettano in modo significativo la percorribilità del tragitto abituale.

Per quanto riguarda le modalità operative, il riferimento è il sistema già adottato da Autostrade per l'Italia attraverso l'applicazione Muovy, evoluzione del precedente servizio Free To X. Dopo la registrazione del veicolo e della targa, gli utenti possono ottenere il rimborso caricando la ricevuta di pagamento oppure attraverso procedure automatizzate collegate al Telepass o al riconoscimento della targa. Sarà poi il concessionario a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti, sulla base dei dati relativi ai cantieri presenti e ai tempi di percorrenza registrati.

Anche le altre concessionarie attive in Liguria stanno completando l'adeguamento alle nuove disposizioni. Le società del gruppo Astm, che gestiscono diverse tratte regionali, hanno annunciato l'attivazione di servizi dedicati agli utenti, tra cui un numero verde, un portale online e specifiche sezioni informative sui rispettivi siti internet per consentire l'invio delle richieste e fornire tutte le indicazioni necessarie per accedere ai rimborsi.

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