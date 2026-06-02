Attualità

Nannini (Capo Gabinetto): "In sala giunta della Regione anche i grandi del G8"

di Claudio Baffico

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In occasione delle visite guidate presso il palazzo di Regione Liguria, nell'ambito dell'iniziativa "Palazzi svelati", ai microfoni di Telenord  è intervenuto Massimiliano Nannini, il capo di gabinetto del presidente Marco Bucci. Tra gli spunti, la presenza in sala giunta del tavolo utilizzato durante il G8 e il patrimonio artistico proveniente dalle ex province. Possibili aperture più frequenti rispetto all'unica data annuale.

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