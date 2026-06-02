Liguria, allerta gialla su Centro e arancione sul Levante: alla Spezia spostato a mercoledì l'evento Italia Donna 1946-2026

GENOVA - Peggioramento meteo in vista su Centro e Levante della Liguria, dove sono previsti rovesci e temporali intensi fra il tardo pomeriggio di oggi martedì 2 giugno e la giornata di domani mercoledì 3 giugno.

Arpal ha emesso un'allerta meteo idrologica per piogge diffuse e temporali con rischio meteo per vento, che interessa il Centro (zona B) e il Levante (zone C ed E) della Regione.

Nella zona B l'allerta gialla scatterà dalle 16 di martedì 2 giugno, con termine previsto alle 8 di mercoledì 3 giugno.

Nella zona C allerta gialla è dalle 16 alle 19 di martedì 2 giugno per i bacini piccoli e medi, dalle 20 alle 22 per quelli grandi. Successivamente scatterà un'allerta arancione fino alle 12 di mercoledì 3 giugno, fino alle 15 per i bacini grandi. Per i bacini piccoli e medi è allerta gialla fino alle 15, per quelli grandi sarà gialla fino alle 18.

Nella zona E allerta gialla dalle 16 alle 19 di martedì 2 giugno per i bacini piccoli e medi. Successivamente allerta arancione fino alle 6 di mercoledì 3 giugno. Per i bacini grandi allerta gialla dalle 20 di martedì 2 giugno alle 14 di mercoledì 3 giugno.

Il Comune della Spezia informa che, a causa dell’allerta arancione diramata dalla Regione Liguria e delle condizioni meteo avverse previste, lo spettacolo “Italia Donna 1946–2026. La Spezia celebra gli 80 anni della Repubblica e del voto delle donne”, previsto per questa sera in piazza Europa, è rinviato a domani, mercoledì 3 giugno, dalle ore 20.30, sempre in piazza Europa.

Il rinvio è necessario perché, con le condizioni meteo previste, non è possibile garantire il regolare svolgimento dello spettacolo in sicurezza.

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