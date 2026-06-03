Liguria, torna “Pelle in Salute”: visite dermatologiche gratuite dal 6 al 21 giugno

Tornano in Liguria gli “Open Weekend” dedicati alla prevenzione sanitaria. A giugno è la volta della pelle: visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori cutanei, con prenotazione online e accesso libero senza impegnativa.

Prevenzione – Dopo le iniziative dedicate alla salute femminile e maschile, la Regione Liguria rilancia con “Pelle in Salute - Open Weekend”, progetto focalizzato sulla prevenzione dei tumori della pelle e sulla diagnosi precoce.

Date – Le visite si svolgeranno il 6 giugno alla Fondazione Alberto Castelli, il 6 e 7 giugno all’Ospedale Galliera e il 20-21 giugno al Policlinico San Martino. Aderisce anche LILT Genova con appuntamenti aggiuntivi nei giorni feriali.

Accesso – Le prestazioni sono gratuite e prenotabili online, senza necessità di impegnativa. In totale saranno disponibili circa 260 visite dermatologiche. Eventuali approfondimenti saranno indicati dagli specialisti.

Regione – “Si tratta di una grande opportunità per controllare lo stato di salute della pelle, soprattutto in vista dell’estate” ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò, sottolineando l’importanza della prevenzione contro l’esposizione ai raggi UV.

Dati – L’incidenza dei melanomi resta significativa: in Italia 12,7 casi ogni 100 mila abitanti, con punte stimate in Liguria fino a 20. “Numeri che rendono necessario rafforzare i controlli periodici” ha spiegato Monica Calamai, direttrice generale dell’IRCCS AOM.

Percorso – Le iniziative, precisano gli organizzatori, non sono eventi isolati ma parte di un programma continuativo. Per chi non riuscirà a prenotare, sono previste ulteriori edizioni nel corso dell’anno.









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