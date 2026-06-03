Benvenuti in Liguria alla scoperta del Festival della Maiolica e delle ricette con pentole in terracotta
di Gilberto Volpara
La trasmissione del mercoledì sera di Telenord in onda dalle 20.30
L'appuntamento è alle 20.30 del primo mercoledì di giugno: Benvenuti in Liguria sbarca nella Baia della Ceramica e lo fa alla vigilia del Festival della Maiolica che andrà in scena nel prossimo fine settimana con il coinvolgimento dei comuni di Celle, Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona.
Quello del 3 giugno sarà un itinerario sorprendente non solo per i turisti, ma anche per i residenti all'insegna di spazi che rappresentano veri e propri scrigni del territorio. In compagnia di Fondazione De Mari, la presentazione della rassegna ingloberà, pure, il momento della cucina con l'arte delle pentole in terracotta al servizio di speciali ricette della tradizione ligure.
Nel corso della puntata, poi, non mancherà la voce di storici e moderni artgiani, nonchè, quella di chi opera con la ceramica per progetti di integrazione: una trasmissione tutta da vivere in pieno orgoglio di Liguria capace di rinnovarsi guardando al futuro.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Liguria, palazzi svelati: i genovesi alla scoperta del palazzo della Regione
02/06/2026
di Carlotta Nicoletti
Nannini (Capo Gabinetto): "In sala giunta della Regione anche i grandi del G8"
02/06/2026
di Claudio Baffico
"Palazzi svelati": anche la Regione spalanca le porte della propria sede istituzionale a De Ferrari
02/06/2026
di Claudio Baffico
Bucci "svela" il palazzo della Regione: "Per qualcuno anche l'opportunità di scoprire una professione"
02/06/2026
di Claudio Baffico
Addio al finanziere Paolo Lanzoni, suggerì il nome di Marotta alla Sampdoria
02/06/2026
di Redazione