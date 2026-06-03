Genova, tre chili di marijuana nascosti nella schiuma espansa: sequestro della Guardia di Finanza

Tre chilogrammi di marijuana provenienti dalla Spagna e occultati all'interno di sacchi sottovuoto riempiti di schiuma espansa sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Genova. L'operazione, condotta dai militari della Compagnia di Sestri Ponente, rientra in una più ampia attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che nel solo mese di maggio ha portato al sequestro di oltre 14 chili di droga.

Controlli – L'intervento è scattato durante le verifiche su alcuni carichi ritenuti sospetti dagli investigatori. A insospettire i finanzieri sono stati soprattutto i dati anagrafici dei destinatari delle spedizioni, successivamente risultati inesistenti o fittizi.

Nascondiglio – La marijuana era stata accuratamente occultata all'interno di sacchi sottovuoto e circondata da schiuma espansa. Secondo gli investigatori, il sistema era stato studiato per limitare la diffusione dell'odore caratteristico della sostanza e rendere più difficoltosi i controlli.

Indagini – Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che il carico era partito dalla Spagna ed era destinato al mercato illecito locale. Le verifiche proseguono per individuare i responsabili della spedizione e i destinatari effettivi della droga.

Bilancio – Il sequestro rappresenta solo l'ultimo risultato ottenuto dalle Fiamme Gialle nel contrasto allo spaccio e al traffico di stupefacenti. Nel corso del mese di maggio, infatti, i militari della Compagnia di Genova Sestri Ponente hanno intercettato complessivamente oltre 14 chilogrammi di sostanze illegali.

Precedenti – Tra le operazioni più rilevanti figura il ritrovamento di circa 11 chilogrammi tra cocaina e hashish nascosti all'interno di mattonelle realizzate in conglomerato di gesso e poliestere, un sistema utilizzato per eludere i controlli e mascherare il trasporto della droga.

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